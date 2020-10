Calciomercato Juventus, Paratici non si ferma: altri tre colpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Arthur, McKennie, Kulusevski e Morata: il Calciomercato della Juventus, però, vuole di più. Non basta il poker in entrata per Fabio Paratici, che ha fatto sapere nel corso della presentazione del nuovo libro di Gianluca Di Marzio come la Juve sia “sempre attenta alle varie situazioni, con l’obiettivo di provare ad essere creativi sul mercato“. Andrea Pirlo, lo si è visto chiaramente nel corso delle prime due gare ufficiali della stagione, potrebbe aver bisogno di nuovi innesti per completare una squadra che, allo stato attuale delle cose, sarebbe ancora risultare parzialmente incompleta in alcuni ruoli. In diverse zona del campo, che siano calciatori titolari oppure seconde linee da far subentrare a gare in corso, la Vecchia ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) NEWS– Arthur, McKennie, Kulusevski e Morata: ildella, però, vuole di più. Non basta il poker in entrata per Fabio, che ha fatto sapere nel corso della presentazione del nuovo libro di Gianluca Di Marzio come la Juve sia “sempre attenta alle varie situazioni, con l’obiettivo di provare ad essere creativi sul mercato“. Andrea Pirlo, lo si è visto chiaramente nel corso delle prime due gare ufficiali della stagione, potrebbe aver bisogno di nuovi innesti per completare una squadra che, allo stato attuale delle cose, sarebbe ancora risultare parzialmente incompleta in alcuni ruoli. In diverse zona del campo, che siano calciatori titolari oppure seconde linee da far subentrare a gare in corso, la Vecchia ...

