Uomini e donne, Sara Affi Fella è diventata mamma: è nato il primo figlio Tommaso (Di mercoledì 30 settembre 2020) è diventata mamma . Sara Affi Fella, ex tronista di '' e protagonista di 'Temptation Island' ha dato alla luce il suo primo figlio, Tommaso, nato dalla relazione col fidanzato, il calciatore Francesco ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020) è, ex tronista di '' e protagonista di 'Temptation Island' ha dato alla luce il suodalla relazione col fidanzato, il calciatore Francesco ...

MarioManca : Dopo anni di insulti e di complessi, di gente che le diceva che pesava troppo e che ogni volta che la vedeva in tv… - marcodimaio : Centinaia di persone trucidate dai nazifascisti: uomini, donne e bambini. L’eccidio di Monte Sole, iniziato il 29 s… - carlosibilia : Auguri alla @poliziadistato per il patrono #sanmichelearcangelo, 'protettore dei protettori'. Alle donne e agli uom… - faustacu : #uominiedonne cmq come al solito, a 20, 30, 40, 50, 70, 80..etc le donne sono le peggiori nemiche delle donne. E gli uomini se la ridono - AddoroGrifon : Comunque quando guardo uomini e donne metto l'hashtag del GF e quando guardo il GF metto l'hashtag di uomini e donn… -