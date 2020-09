Trapani, il futuro è un rebus: i granata non partono per Brescia e Pellino vuole cedere al Comitato (Di mercoledì 30 settembre 2020) C'è sempre più caos in casa Trapani.Nella giornata di ieri, il Giudice Sportivo ha punito i granata per la mancata disputa del match contro la Casertana, poiché la distinta risultava priva dell'indicazione del medico sociale e dell'allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento: sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per la formazione siciliana, che oggi potrebbe non partire alla volta di Brescia, saltando così anche la gara di Coppa Italia. "I ragazzi ieri hanno fatto il tampone, ma a nessuno di loro è stata data alcuna indicazione su un eventuale viaggio a Brescia per disputare la partita. E dalle notizie che sono filtrate in serata il tecnico Oberdan Biagioni assieme al secondo Angelo Catalano e al ds Gianluca Torma pare abbiano ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) C'è sempre più caos in casa.Nella giornata di ieri, il Giudice Sportivo ha punito iper la mancata disputa del match contro la Casertana, poiché la distinta risultava priva dell'indicazione del medico sociale e dell'allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento: sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per la formazione siciliana, che oggi potrebbe non partire alla volta di, saltando così anche la gara di Coppa Italia. "I ragazzi ieri hanno fatto il tampone, ma a nessuno di loro è stata data alcuna indicazione su un eventuale viaggio aper disputare la partita. E dalle notizie che sono filtrate in serata il tecnico Oberdan Biagioni assieme al secondo Angelo Catalano e al ds Gianluca Torma pare abbiano ...

Dopo lo 0-3 subito alla prima giornata per non essere sceso in campo, il club siciliano alle prese con problemi finanziari potrebbe essere estromesso dal torneo se domenica prossima dovesse assentarsi ...

"Non possiamo andare oltre le azioni politico-istituzionali, e non a caso abbiamo chiesto e REITERIAMO l’urgenza dell’intervento della FIGC oltre che l’interessamento della Lega Pro". Giacomo Tranchid ...

