Temptation Island 8 | nella terza puntata entrano in gioco Salvo e Francesca | fidanzati da 5 anni

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 30 settembre 2020)8 Nell’ottava edizione dic’è spazio anche per la coppia formata dada cinquee conviventi da trea Milano, i due sono originari della Basilicata ed entreranno innel corso delladel reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda stasera in prime time su Canale 5. Conosciamoli meglio.8: la presentazione di(30) esono entrambi vice store manager in ...