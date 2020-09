Strage di Corinaldo, Emma aveva solo 14 anni: “I ricordi non salvano le lacrime” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Strage di Corinaldo, le vittime tra cui Emma, non potremo mai dimenticare quella tragica sera, un concerto trasformato in orrore e dolore. Il papà di Emma, Fazio Fabini, ha raccolto nel libro “I ricordi non salvano le lacrime” gli scritti della sua bambina. Ospite a Oggi è un altro giorno ha diviso il suo racconto tra rabbia e dolore, non sapendo dire quale tra i due sia più forte, dipende dai momenti. Il libro che è un dialogo immaginario tra Emma e suo padre è uscito oggi e Fazio vorrebbe che le amiche che sono state negate a sua figlia possano diventarlo attraverso questo libro. “aveva solo 12 anni e ha scritto una poesia sulla morte, qualcosa di incredibile che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladi, le vittime tra cui, non potremo mai dimenticare quella tragica sera, un concerto trasformato in orrore e dolore. Il papà di, Fazio Fabini, ha raccolto nel libro “Inonle lacrime” gli scritti della sua bambina. Ospite a Oggi è un altro giorno ha diviso il suo racconto tra rabbia e dolore, non sapendo dire quale tra i due sia più forte, dipende dai momenti. Il libro che è un dialogo immaginario trae suo padre è uscito oggi e Fazio vorrebbe che le amiche che sono state negate a sua figlia possano diventarlo attraverso questo libro. “12e ha scritto una poesia sulla morte, qualcosa di incredibile che ...

