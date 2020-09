Shannen Doherty comincia a pensare alla morte per la recidiva del cancro: “Non sono pronta, c’è ancora vita in me” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se c’è una cosa che non le fa difetto è la forza di carattere: Shannen Doherty ne ha dimostrata molta negli ultimi 5 anni, da quando combatte contro un cancro al seno che ha cambiato la sua vita. A dire il vero era nota per il suo temperamento sin dagli esordi di carriera, quando lasciò il ruolo di Brenda di Beverly Hills 90210 per presunti conflitti sul set, e anche anni dopo, quando il contrasto con la co-star Alyssa Milano fece sì che fosse licenziata dalla produzione di Streghe dopo 3 stagioni. Ma il carattere fumantino non è la sua unica peculiarità: negli ultimi anni Shannen Doherty ha mostrato grande resilienza e forza di volontà nell’affrontare una malattia che ancora oggi, dopo la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se c’è una cosa che non le fa difetto è la forza di carattere:ne ha dimostrata molta negli ultimi 5 anni, da quando combatte contro unal seno che ha cambiato la sua. A dire il vero era nota per il suo temperamento sin dagli esordi di carriera, quando lasciò il ruolo di Brenda di Beverly Hills 90210 per presunti conflitti sul set, e anche anni dopo, quando il contrasto con la co-star Alyssa Milano fece sì che fosse licenziata dproduzione di Streghe dopo 3 stagioni. Ma il carattere fumantino non è la sua unica peculiarità: negli ultimi anniha mostrato grande resilienza e forza di volontà nell’affrontare una malattia cheoggi, dopo la ...

La star di Beverly Hills 90210 racconta la sua lotta contro un tumore al quarto stadio in un'intervista a Elle: "C'è ancora tanta vita in me" ...

L’attrice lotta da tanti anni contro un cancro al seno, giunto ormai al IV stadio. La voglia di vivere non ha mai abbandonato Shannen Doherty.

