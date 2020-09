Sfreccia a 80 all’ora sul monopattino di notte (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il VIDEO è stato condiviso su Twitter dall’ex calciatore Aldo Serena. Sono immagini pazzesche di un monopattino che Sfreccia ad una velocità impressionante in mezzo alle auto, nell’oscurità della notte Le immagini sono riprese da un automobilista nella notte veronese. Un uomo a bordo di un monopattino Sfreccia a 80 km all’ora tra le auto. … L'articolo Sfreccia a 80 all’ora sul monopattino di notte (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilè stato condiviso su Twitter dall’ex calciatore Aldo Serena. Sono immagini pazzesche di unchead una velocità impressionante in mezzo alle auto, nell’oscurità dellaLe immagini sono riprese da un automobilista nellaveronese. Un uomo a bordo di una 80 km all’ora tra le auto. … L'articoloa 80 all’ora suldi) proviene da www.meteoweek.com.

SplendorSolis00 : RT @larenait: Il video di un #monopattino che sfreccia a 80 all'ora in provincia di #Verona - saracino58 : RT @larenait: Il video di un #monopattino che sfreccia a 80 all'ora in provincia di #Verona - larenait : Il video di un #monopattino che sfreccia a 80 all'ora in provincia di #Verona - AceccKramer : @bmark85 Io fra un po’ lo coronerò decapitandone uno che mi sfreccia a 30 all’ora sul marciapiede a Milano. Anni fa… - Sinopya : @repubblica Referendum medievale dello stesso svizzero che sfreccia sulle strade italiane a 150 all'ora e poi non paga le multe. Che stupidi -

