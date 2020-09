Sconcerti | “I contratti nel calcio sono un macigno d’oro Occorre farne di più brevi e meno ricchi”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella sua rubrica quotidiana sumercato.com, Marioparla deidei calciatori, che con ingaggi altissimi spesso incatenano le società, rendendole schiave. “Si pospagare ingaggi eccellenti ormai a pochi giocatori al mondo. Il Covid ha svalutato il prezzo medio del 35% e gli ingaggi sidimezzati. Cavani a costo zero è un’estate intera che cerca una società capace di dargli i suoi 10 milioni d’ingaggio. Non cinotizie sui 7.5 di Mandzukic. E’ l’ebrezza del costo zero. Tu prendi il giocatore libero e puoi dargli un grande ingaggio. Ma appena non ti serve più, anche dopo un mese, è und’oro. Così gli allenatori....