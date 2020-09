Renato Zero: 70 anni di energia contro i tabù (Di mercoledì 30 settembre 2020) I suoi primi settant’anni Renato Zero li festeggia con l’entusiasmo e la voglia di fare di sempre, conservando dentro di sé la scarmigliatura della rivoluzione e il desiderio di abbattere qualsiasi forma di etichetta. Il giovanissimo Renato Fiacchini, infatti, di strada ne ha fatta tanta. A volte scegliendo la provocazione, altre volte la semplicità delle parole. Sempre accompagnato dalla voglia di trasformare il palcoscenico in un pezzo di vita e di raccontare a generazioni intere di italiani la sua e la nostra storia, dimostrando che Zero sarebbe sempre potuto essere tutto il contrario di tutto, ora questo e ora quello, stupendo, ammaliando, sconcertando. Sognava la musica, la fama, il successo: traguardi che stringe tra le mani in tempi non sospetti come se fossero la cosa più naturali del mondo, mettendosi in gioco, non risparmiandosi nulla. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 settembre 2020) I suoi primi settant’anni Renato Zero li festeggia con l’entusiasmo e la voglia di fare di sempre, conservando dentro di sé la scarmigliatura della rivoluzione e il desiderio di abbattere qualsiasi forma di etichetta. Il giovanissimo Renato Fiacchini, infatti, di strada ne ha fatta tanta. A volte scegliendo la provocazione, altre volte la semplicità delle parole. Sempre accompagnato dalla voglia di trasformare il palcoscenico in un pezzo di vita e di raccontare a generazioni intere di italiani la sua e la nostra storia, dimostrando che Zero sarebbe sempre potuto essere tutto il contrario di tutto, ora questo e ora quello, stupendo, ammaliando, sconcertando. Sognava la musica, la fama, il successo: traguardi che stringe tra le mani in tempi non sospetti come se fossero la cosa più naturali del mondo, mettendosi in gioco, non risparmiandosi nulla.

MediasetPlay : Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #30settembre 1950 nasce Renato #Zero, cantautore pop amato da generazioni di fan.… - RaiNews : Settanta candeline per Renato - Piergiulio58 : v Perché Renato Zero merita più rispetto (e Achille dovrebbe studiarlo meglio). - JuveVinciPerMe : Buon compleanno a Renato Zero -