Possibile delusione dalla batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arrivano conferme sulla capacità della batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra, che sembrerebbe non discostarsi affatto da quella che attualmente equipaggia il Galaxy S20 Ultra, non segnando alcuna innovazione nel passaggio da un top di gamma di una generazione a quello della generazione successiva. Come riportato da ‘SamMobile‘, la capacità della batteria con cui dovrebbe presentarsi il Samsung Galaxy S21 Ultra trova ulteriori riscontri negli ultimi documenti trapelati (Telecom authority 3C): si parla dell’unità EB-BG998ABY da 4.885 mAh (cifra che, arrotondata per eccesso, toccherà quota 5000mAh). In pratica la capacità da una generazione all’altra dovrebbe ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arrivano conferme sulla capacità delladelS21, che sembrerebbe non discostarsi affatto da quella che attualmente equipaggia ilS20, non segnando alcuna innovazione nel passaggio da un top di gamma di una generazione a quello della generazione successiva. Come riportato da ‘SamMobile‘, la capacità dellacon cui dovrebbe presentarsi ilS21trova ulteriori riscontri negli ultimi documenti trapelati (Telecom authority 3C): si parla dell’unità EB-BG998ABY da 4.885 mAh (cifra che, arrotondata per eccesso, toccherà quota 5000mAh). In pratica la capacità da una generazione all’altra dovrebbe ...

