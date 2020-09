Omicidio Vannini: cosa è successo la notte fra il 17 e 18 maggio 2015 (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Marco Vannini, 20 anni fu raggiunto da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina, a Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. I primi due dibattimenti si sono conclusi con esito contrastante, poi la Cassazione, annullando quello in cui era stata riconosciuta l'ipotesi più lieve con la riduzione di pena da 14 a 5 anni al principale imputato, Antonio Ciontoli, ha ordinato un nuovo giudizio e indicato a carico del sottufficiale della Marina Militare e dei suoi familiari una decina di indizi colpevolezza. Le carte del processo raccontano che alle 23 del 17 maggio 2015 Marco è a casa Ciontoli e si sta facendo una doccia: entra in bagno, dove sarebbe presente anche Martina, Antonio Ciontoli per prendere due pistole che aveva ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Marco, 20 anni fu raggiunto da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina, a Ladispoli latra il 17 e il 18del. I primi due dibattimenti si sono conclusi con esito contrastante, poi la Cassazione, annullando quello in cui era stata riconosciuta l'ipotesi più lieve con la riduzione di pena da 14 a 5 anni al principale imputato, Antonio Ciontoli, ha ordinato un nuovo giudizio e indicato a carico del sottufficiale della Marina Militare e dei suoi familiari una decina di indizi colpevolezza. Le carte del processo raccontano che alle 23 del 17Marco è a casa Ciontoli e si sta facendo una doccia: entra in bagno, dove sarebbe presente anche Martina, Antonio Ciontoli per prendere due pistole che aveva ...

matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - RaiNews : Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su… - RosannaAvella : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli… - Agenzia_Italia : Omicidio Vannini: cosa è successo la notte fra il 17 e 18 maggio 2015 -