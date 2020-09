Omicidio Vannini, condannati i Ciontoli: 14 anni per Antonio, 9 per la moglie e i figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è concluso il processo d’appello bis sul caso Vannini con la condanna della famiglia Ciontoli: Antonio per 14 anni, la moglie e i figli per 9 anni e quattro mesi. Sin da quando la Corte d’Appello aveva declassato l’Omicidio di Marco Vannini a “colposo”, la famiglia del bagnino morto in casa della fidanzata Martina … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è concluso il processo d’appello bis sul casocon la condanna della famigliaper 14, lae iper 9e quattro mesi. Sin da quando la Corte d’Appello aveva declassato l’di Marcoa “colposo”, la famiglia del bagnino morto in casa della fidanzata Martina … L'articolo NewNotizie.it.

