Novartis, startup ABzero entra nel campus di Torre Annunziata (Di mercoledì 30 settembre 2020) Torre Annunziata, NAPOLI,, ITALPRESS, - ABzero, startup che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi, entra nel campus di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 settembre 2020), NAPOLI,, ITALPRESS, -che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi,neldi ...

MyAid4You : - BasicLifeSupp : Novartis e ABzero, quando la big company sostiene la startup - AboutPharmaHPS : L’azienda nata nel 2017 propone un sistema che utilizza #droni per il trasporto rapido e sicuro di #farmaci, sangue… - zazoomblog : Novartis intesa con ABzero: nel campus di Torre la startup che utilizza droni per il trasporto dei farmaci -… - startzai : RT @ildenaro_it: #Novartis, #intesa con #ABzero: nel #campus di #Torre la #startup che utilizza #droni per il #trasporto dei #farmaci htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Novartis startup Novartis, intesa con ABzero: nel campus di Torre la startup che utilizza droni per il trasporto dei farmaci Il Denaro Novartis e ABzero, quando la big company sostiene la startup

Nel Campus di Novartis a Torre Annunziata (Napoli), ABzero - startup che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi - delineerà ...

Novartis, startup ABzero entra nel campus di Torre Annunziata

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) (ITALPRESS) - ABzero, startup che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi, entra nel Campus di Nov ...

Nel Campus di Novartis a Torre Annunziata (Napoli), ABzero - startup che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi - delineerà ...TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) (ITALPRESS) - ABzero, startup che propone un sistema che utilizza droni per trasportare in modo rapido e sicuro farmaci, sangue, emoderivati e organi, entra nel Campus di Nov ...