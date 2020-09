Milano Associazioni e gestori di impianti pubblici | dal Comune un milione e mezzo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Undi euro a sostegno dello sport e delleo delle società sportive cittadine. È online il bando per accedere ai contributi stanziati dal Consiglio comunale, attraverso il Fondo di mutuo soccorso, per aiutare le realtà sportive senza scopo di lucro che operano sul territorio milanese o gestiscono in concessione glisportivi, penalizzate nei mesi scorsi dalle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria. Si tratta, precisamente, di uno stanziamento di 1,47 milioni di euro suddiviso in due parti: la prima, a favore dei concessionari disportivi di proprietà del, mette a disposizione contributi per un totale di 780.000 euro a sostegno delle ...