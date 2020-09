Mike Pompeo a Roma avvisa Giuseppe Conte: “Attenti al 5G della Cina” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, lancia un monito al governo italiano: la Cina vorrebbe usare la tecnologia 5G per controllare l’Italia. Il vertice tra Mike Pompeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha al centro il tema della sicurezza nazionale messa in pericolo … L'articolo Mike Pompeo a Roma avvisa Giuseppe Conte: “Attenti al 5G della Cina” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario di Stato degli Stati Uniti,, lancia un monito al governo italiano: la Cina vorrebbe usare la tecnologia 5G per controllare l’Italia. Il vertice tra, il presidente del Consiglioe il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha al centro il temasicurezza nazionale messa in pericolo … L'articolo: “Attenti al 5GCina” proviene da .

