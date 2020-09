METEO 7 Giorni. Ondata di FORTE MALTEMPO in arrivo con GRANDI PIOGGE

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020)SINO AL 6 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo la breve tregua, l’autunno è pronto ad affondare il colpo. Una depressione atlantica, ben strutturata, tende ad allungarsi verso le Isole Britanniche per poi espandersi in direzione della Francia dove subirà un approfondimento esplosivo. I riflessi si avvertiranno anche in Italia, dove già sulle regioni più occidentali l’anticiclone inizia ad essere eroso. Le prime infiltrazioni d’aria umida precedono l’della vera e propria perturbazione atlantica. Il sistema frontale entrerà in azione solo giovedì, con la sua parte più avanzata che colpirà principalmente il Nord-Ovest. L’evoluzione sarà preceduta e accompagnata da un richiamo di aria più calda nord-africana in seno ...