Mes, Crimi a SkyTg24: "Per me è l'ultima spiaggia, ma non ci arriveremo mai" (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Mi chiedo ancora perché si insista a utilizzare i fondi del Mes. Abbiamo 209 miliardi di euro, dei quali circa 90 a fondo perduto, quindi risorse che superano di anni luce il quadro iniziale in cui avevamo solo il Mes. Il Mes secondo me è l'ultima spiaggia. Il giorno in cui qualcuno dirà che non abbiamo alternative, saremo veramente messi male. Non arriveremo mai al Mes". Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, a L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. L'articolo Mes, Crimi a SkyTg24: "Per me è l'ultima spiaggia, ma non ci arriveremo mai" proviene da Il Fatto Quotidiano.

