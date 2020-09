Luca Onestini, il ricordo dell’amico scomparso emoziona (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un messaggio intenso ed estremamente dolce che commuove i suoi fan, quello affidato ad Instagram da Luca Onestini per l’amico scomparso: “insegnamenti immortali” Arriva, affidato ad un post Instagram, un lungo messaggio particolarmente intenso e commovente che ha scosso i fan, da parte di Luca Onestini, che decide di dedicare un ricordo ad una persona cara scomparsa con parole toccanti e profonde. Luca, personaggio noto del mondo dello spettacolo grazie alle diverse esperienze e partecipazioni fatte nel corso del tempo, è infatti molto seguito anche sul social network dove riceve costantemente prova del consenso e dell’affetto da parte del suo folto e numeroso pubblico. E proprio su tale social network, come detto, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un messaggio intenso ed estremamente dolce che commuove i suoi fan, quello affidato ad Instagram daper l’amico: “insegnamenti immortali” Arriva, affidato ad un post Instagram, un lungo messaggio particolarmente intenso e commovente che ha scosso i fan, da parte di, che decide di dedicare unad una persona cara scomparsa con parole toccanti e profonde., personaggio noto del mondo dello spettacolo grazie alle diverse esperienze e partecipazioni fatte nel corso del tempo, è infatti molto seguito anche sul social network dove riceve costantemente prova del consenso e dell’affetto da parte del suo folto e numeroso pubblico. E proprio su tale social network, come detto, ...

PsycoChic1 : @UnaPappera la simpatia e il carisma di Onestini è inimitabile ed irripetibile! Solo lui poteva far sciogliere Tono… - teressavallekas : RT @FrassiLaura: Dai un'occhiata al video di Luca Onestini! #TikTok Ma quanto sono belli?????? - FrassiLaura : Dai un'occhiata al video di Luca Onestini! #TikTok Ma quanto sono belli?????? - jessss_91 : Comunque era da quando in casa c'erano Luca Onestini, Tonon, Ivana & Co. che non stavo così incollata alla diretta.… - bvlevari : Magari stare in contatto con Zorzi e Myriam, Massi si scioglierà un po’. Magari poi si scopre che é un pazzo come Luca Onestini. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Onestini Luca Onestini e la nuova carriera di inviato tv per Raiuno Vanity Fair Italia Vitiligine, la cura è più vicina

Nuove speranze di cura per la vitiligine. Angelica Amodei intervista il ricercatore Matteo Bordignon, dermatologo, e Luca Onestini, conduttore e influencer, che parla della sua esperienza e del suo ra ...

Grande Fratello Vip 2020, due protagonisti storici tornano nella Casa: svelati i nuovi ingressi

Si fa sempre più chiaro il futuro del Grande Fratello Vip 2020, ancora in cerca della svolta dopo una serie di primi episodi ancora in fase di definizione. L’esordio del realtiy è stato segnato più da ...

Nuove speranze di cura per la vitiligine. Angelica Amodei intervista il ricercatore Matteo Bordignon, dermatologo, e Luca Onestini, conduttore e influencer, che parla della sua esperienza e del suo ra ...Si fa sempre più chiaro il futuro del Grande Fratello Vip 2020, ancora in cerca della svolta dopo una serie di primi episodi ancora in fase di definizione. L’esordio del realtiy è stato segnato più da ...