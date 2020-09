Little Bastard, la Porsche maledetta di James Dean (Di mercoledì 30 settembre 2020) Little Bastard è il nome che James Dean aveva affettuosamente dato alla sua Porsche 550 Spyder, l'auto con cui ha perso la vita a causa di un fatale incidente stradale esattamente 65 anni fa, il 30 settembre 1955. Dean l'aveva acquistata per correrci nelle gare del circuito ufficiale americano e non per un capriccio da divo, visto che poco prima aveva già iniziato a gareggiare. Il 26 marzo del 1955 aveva vinto a Palm Springs - il sabato nella categoria dei debuttati e la domenica era arrivato secondo assoluto - il 1° maggio aveva concluso nono a Bakersfield, mentre il 29 maggio a Santa Barbara si era dovuto ritirare per un guasto al motore. L'auto era una Porsche 356, un modello sì sportivo ma orientato al gran ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020)è il nome cheaveva affettuosamente dato alla sua550 Spyder, l'auto con cui ha perso la vita a causa di un fatale incidente stradale esattamente 65 anni fa, il 30 settembre 1955.l'aveva acquistata per correrci nelle gare del circuito ufficiale americano e non per un capriccio da divo, visto che poco prima aveva già iniziato a gareggiare. Il 26 marzo del 1955 aveva vinto a Palm Springs - il sabato nella categoria dei debuttati e la domenica era arrivato secondo assoluto - il 1° maggio aveva concluso nono a Bakersfield, mentre il 29 maggio a Santa Barbara si era dovuto ritirare per un guasto al motore. L'auto era una356, un modello sì sportivo ma orientato al gran ...

Emilydefilippis : RT @_diana87: #30settembre 1955: #JamesDean perde la vita in seguito a un frontale sulla Route 41 mentre era a bordo della sua Porsche 550… - _diana87 : #30settembre 1955: #JamesDean perde la vita in seguito a un frontale sulla Route 41 mentre era a bordo della sua Po… - vatenacttencass : @enricomagrelli Meraviglioso 'Little bastard'! Mi sono innamorata di lui da bambina dal 'Gigante' e ho scoperto che… - wheelstelling : Il 30 settembre del 1955 si concluse l’ultima corsa di James Dean sulla statale 166. Uno dei più promettenti attori… - bigio70 : RT @mariobianchi18: Il #30settembre 1955 moriva #JamesDean. 3 film gli sono bastati per entrare nel mito. Giovane insofferente e ribelle: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Little Bastard James Dean e la Porsche 550 Spyder, il fascino macabro della “Piccola Bastarda” Ruoteclassiche James Dean e la Porsche 550 Spyder, il fascino macabro della “Piccola Bastarda”

Non c’è niente da fare per il divo 24 enne. Con James, il suo meccanico Rolf Wütherich, che uscì un po’ malconcio dai rottami della Little Bastard, ma sopravvisse. Quel maledetto pomeriggio. La 550 ...

Non c’è niente da fare per il divo 24 enne. Con James, il suo meccanico Rolf Wütherich, che uscì un po’ malconcio dai rottami della Little Bastard, ma sopravvisse. Quel maledetto pomeriggio. La 550 ...