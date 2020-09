“Le giornaliste di Viversaniebelli trasferite in un capannone fuori Milano perché hanno rifiutato un part-time con stipendio tagliato” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “hanno rifiutato la richiesta di un part-time con una riduzione forte dello stipendio già al minimo contrattuale e per tutta risposta l’editore ha ceduto l’intera testata di Viver sani e Belli con la conseguenza che nove giornaliste hanno avuto la disposizione di trasferirsi dal centro di Milano in un capannone su una strada provinciale priva di mezzi pubblici a San Giorgio su Legnano”. Lo hanno denunciato la rappresentanza sindacale interna del settimanale del gruppo Universo e l’Associazione lombarda dei giornalisti, che parlano di “deportazione” e chiedono l’intervento del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e del mondo politico comunale, regionale e nazionale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “la richiesta di uncon una riduzione forte dellogià al minimo contrattuale e per tutta risposta l’editore ha ceduto l’intera testata di Viver sani e Belli con la conseguenza che noveavuto la disposizione di trasferirsi dal centro diin unsu una strada provinciale priva di mezzi pubblici a San Giorgio su Legnano”. Lodenunciato la rappresentanza sindacale interna del settimanale del gruppo Universo e l’Associazione lombarda dei giornalisti, che parlano di “deportazione” e chiedono l’intervento del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e del mondo politico comunale, regionale e nazionale. ...

Ellen2Olenska : Le due giornaliste del Tg1 non sorridono mai! Gli spruzzano l'apretto in faccia prima di andare in video? #leredita - gio82es : No, perché sono andate in aeroporto? Con questa situazione?! Mi auguro che la pagina che sa tutti i movimenti di… - AriDeArcangelis : Ma un asse Francia-Italia fra politiche,attiviste,giornaliste, scrittrici che cercano di migliorare le nostre cultu… - MOKA071 : #tagadala7#tagada manica di buffoni salvini rappresenta il 27% degli italiani. Potete scoppiare non riuscirete a di… - MOKA071 : #tagada manica di buffoni salvini rappresenta il 27% degli italiani. Potete scoppiare non riuscirete a dividere la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le giornaliste The Social Dilemma, il documentario Netflix sul mondo dei social: limiti e punti di forza Corriere della Sera