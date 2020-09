Lazio-Atalanta | Maresca a Inzaghi | “Fai calmare i giocatori sennò li butto fuori”

(Di mercoledì 30 settembre 2020)inizia subito con proteste vibranti. Nel match valevole per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 i ragazzi di Gian Piero Gasperini passano in vantaggio grazie al gol di Gosens ma sono tante le proteste dei biancocelesti per un presunto fallo di Hatboer su Marusic tanto che il direttore di gara, il signor, va da Simoneper cercare di far placare le proteste degli avversari pena qualche cartellino rosso. “Luis, pensa a giocare o ti butta fuori, me l’ha detto a me”, ha urlatoriferendosi a Luis Alberto. IL GOL DI GOSENS VIDEO

ROMA – Non ci sarà Joaquin Correa nel match di questa sera contro l’Atalanta. Il Tucu, reduce da due gol consecutivi contro la Dea all’Olimpico, era stato scelto da Inzaghi per affiancare Immobile in ...L’Inter ha travolto il Benevento e, staccando la Juventus, è scattata in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Milan e Napoli, in attesa di Lazio-Atalanta. Non c’è stato confronto sotto ...