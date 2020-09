La Gregoraci e la fine del matrimonio con Briatore: "Dopo il funerale mi ha lasciata sola per andare in discoteca" - (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Galici In un momento di confidenze al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci racconta il motivo, da parte sua, scatenante il divorzio da Flavio Briatore Al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno iniziato a sbottonarsi, raccontando i loro dolori e ciò che hanno lasciato all'esterno della Casa. Tra i personaggi più seguiti di questa edizione c'è senz'altro Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, madre di suo figlio e conduttrice. Negli ultimi giorni, la showgirl si è aperta e ha raccontato alcuni dettagli poco noti della sua relazione con l'imprenditore, svelando alla contessa de Blanck i motivi per i quali il loro matrimonio sarebbe finito. La loro storia d'amore è durata circa 10 anni e si è conclusa nel 2017. In più ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Galici In un momento di confidenze al Grande Fratello Vip, Elisabettaracconta il motivo, da parte sua, scatenante il divorzio da FlavioAl Grande Fratello Vip i concorrenti hanno iniziato a sbottonarsi, raccontando i loro dolori e ciò che hanno lasciato all'esterno della Casa. Tra i personaggi più seguiti di questa edizione c'è senz'altro Elisabetta, ex moglie di Flavio, madre di suo figlio e conduttrice. Negli ultimi giorni, la showgirl si è aperta e ha raccontato alcuni dettagli poco noti della sua relazione con l'imprenditore, svelando alla contessa de Blanck i motivi per i quali il lorosarebbe finito. La loro storia d'amore è durata circa 10 anni e si è conclusa nel 2017. In più ...

ilgiornale : In un momento di confidenze al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci racconta il motivo, da parte sua, scatenan… - andreXXIVa : La #Gregoraci ha proprio deciso di voler porre fine alla sua vita dorata. Sta raccontando cose assurde. Io non ci c… - tempoweb : Un gesto imperdonabile. La verità della Gregoraci sulla rottura con Briatore #elisabettagregoraci #flaviobriatore… - fisco24_info : Gregoraci: 'Briatore mi trascurava, quando morì mia madre andò in discoteca' : La showgirl al 'Gf Vip' svela i dett… - bluduejesopazz : Nonostante non sia un mio preferito posso dire che Pierpaolo si è rovinato il GF per la Gregoraci. Totalmente un'al… -