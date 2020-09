Inzaghi | “Inter troppo forte | la squadra ha mostrato coraggio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento debuttare in casa contro l’Inter. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Antonio Conte. Questi i temi affrontati ai microfoni di Sky Sport dal tecnico della Strega dopo la sfida con i nerazzurri. Coraggio – “In queste gare dobbiamo costruire il coraggio e la mentalità di. E’ chiaro che abbiamo rischiato tanto ma abbiamo fatto due gol, abbiamo preso un palo e mandato Lapadula a tu per tu con Handanovic. Un paio di gol li abbiamo regalati, dobbiamo migliorare su questo perché in serie A non si possono commettere certi errori. Non sono queste le partite che dobbiamo ...