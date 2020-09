(Di giovedì 1 ottobre 2020)avversarie– Da un girone di ferro con Bayern Monaco, Manchester City e Marsiglia a ipotesi più morbide come Zenit, Shakhtar e Ferencvaros. Domani l’scoprirà le suenella fase adiLeague, nel sorteggio che andrà in scena a Nyon. I nerazzurri, inseriti in terza fascia, sfideranno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Inter, le possibili rivali nei gironi di Champions - sportli26181512 : #Notizie #ChampionsLeague Inter, le possibili rivali nei gironi di Champions: Inter possibili avversarie gironi Cha… - bibbiafcim : RT @CalcioFinanza: Inter, le possibili rivali nei gironi di Champions - CalcioFinanza : Inter, le possibili rivali nei gironi di Champions - Fantacalcio : Fasce sorteggio Champions League: le possibili rivali di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter possibili

La trattativa Inter-Cagliari per Nainggolan è ad oltranza. Raggiunto ormai da giorni l’accordo sulla valutazione del belga, che spinge per tornare in Sardegna, i due club ...Nonostante Ausilio nel pre gara abbia glissato su una sua possibile cessione, secondo quanto riportato da Sky il centrocampista belga è praticamente un calciatore del Cagliari. Da domani, infatti, ogn ...Achraf Hakimi, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 5-2 al Benevento: "Sono molto felice per tutto, mi sto adattando bene e sto imparando ciò che mi ...