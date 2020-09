“In Italia misure anticorruzione efficaci ma ostacolate dalla durata dei processi. L’indipendenza politica dei media resta un problema, manca una legge sul conflitto d’interessi”: la relazione della commissione Ue (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bene le nuove leggi anticorruzione, che rischiano di essere ostacolate dall’eccessiva durata dei processi. Da rivedere la mancanza di leggi sui lobbistie sul conflitto d’interessi che influenza negativamente soprattutto l’indipendenza dei media. È la fotografia scattata al sistema giuridico Italiano contenuto dalla commissione Europea. Nel primo rapporto sullo stato di diritto l’Italia viene promossa, ma Bruxelles sottolinea alcune inefficienze legate ai tempi lunghi dela giustizia lenta e alla scarsa indipendenza dei media, dovuta soprattutto al conflitto di interessi nel settore audio-visivo. “In discussione riforme per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bene le nuove leggi, che rischiano di esseredall’eccessivadei. Da rivedere lanza di leggi sui lobbistie suld’interessi che influenza negativamente soprattutto l’indipendenza dei. È la fotografia scattata al sistema giuridicono contenutoEuropea. Nel primo rapporto sullo stato di diritto l’viene promossa, ma Bruxelles sottolinea alcune inefficienze legate ai tempi lunghi dela giustizia lenta e alla scarsa indipendenza dei, dovuta soprattutto aldi interessi nel settore audio-visivo. “In discussione riforme per ...

