(Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando nel 2014 la BBC celebrava l’addio aldi Ryan Giggs scriveva dei suoi 3 titoli,quattro FA Cup,due Champions League e della la sua immortalità al Manchester United con 963 presenze ineguagliabili. Nel 2020 la stessa BBC lo descrive come un clamoroso assist-man: ne ha serviti 162. E allora? Che è successo nel frattempo? Quando abbiamo ceduto alla dittatura? Quando abbiamo deciso che gli assist valgono quanto se non di più dei gol o dei titoli? Se lo chiede James Corrigan sul. E ce l’eravamo chiesti anche noi, nel nostro piccolo. “Prima gli assist erano una nota a margine interessante, una semplice aggiunta, ora sono salutati con una incredibile riverenza”. Quella per le ...

napolista : Il Telegraph: la mania delle statistiche sta uccidendo la bellezza del calcio “Una volta era una passione, ora si… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegraph mania

Cointelegraph Italia

I dati mostrano che negli ultimi 6 mesi il volume sugli exchange decentralizzati è aumentato a dismisura, con Uniswap in testa alla classifica ...L'economista Nouriel Roubini, noto per i suoi commenti critici nei confronti del settore crypto, si è nuovamente espresso in modo molto negativo verso gli asset digitali. In un tweet del 24 settembre, ...