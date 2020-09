Il reattore a fusione nucleare Sparc funzionerà (almeno sulla carta)

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Foto: Mit)Ci stiamo provando da anni: riuscire a imitare il modo in cui il Sole e le stelle producono energia. Un compito davvero molto arduo, nonostante i numerosi progetti in corso nel mondo. Ma oggi, a darci una nuova speranza, sono i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e della startup Commonwealth Fusion Systems, che hanno appena gettato le basi fisiche e teoriche per, un nuovoche, stando a ben sette studi appena pubblicati sul Journal of Plasma Physics, potrebbe finalmente funzionare. E aiutarci, quindi, nella lotta contro i cambiamenti climatici. Ricordiamo che la(da non confondere con la fissione) viene considerata uno strumento fondamentale per riuscire ad affrontare i ...