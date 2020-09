I 58 positivi al Coronavirus all’ex caserma Zanusso di Oderzo

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono 58 gli ospiti della exdi, ora centro di accoglienza per migranti, risultatial test rapido per l’individuazione del covid. Gli operatori risultatisono invece tre. Lo comunica la Ulss 2 Marca Trevigiana, spiegando che oggi sono stati effettuati i tamponi rapidi di screening a 165 ospiti e 14 operatori. Per avere la conferma delletà risultate bisognerà attendere l’esito del tampone molecolare, che arriverà domani. Per tutti gli ospiti della struttura resta confermata la quarantena all’interno dell’ex. Leta’ confermate domani con il molecolare saranno sottoposte a nuovo tampone tra 14 giorni: per i negativi, invece, il prossimo ...