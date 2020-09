Hauge, è il momento delle firme. Il calciatore arriva a Casa Milan (Di mercoledì 30 settembre 2020) Jens Petter Hauge è arrivato nel quartier generale dei rossoneri dopo aver trascorso la mattinata a sostenere le visite mediche. Ha varcato la soglia di Casa Milan intorno alle 13.20 per apporre la firma sul contratto. Il giovane calciatore norvegese, classe 1999, si può considerare ormai un ex del Bodo Glimt. Foto: Tv2 sporten L'articolo Hauge, è il momento delle firme. Il calciatore arriva a Casa Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Jens Petterto nel quartier generale dei rossoneri dopo aver trascorso la mattinata a sostenere le visite mediche. Ha varcato la soglia diintorno alle 13.20 per apporre la firma sul contratto. Il giovanenorvegese, classe 1999, si può considerare ormai un ex del Bodo Glimt. Foto: Tv2 sporten L'articolo, è il. Ilproviene da Alfredo Pedullà.

