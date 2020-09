Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Ecco perché è finita con Briatore” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci si lascia andare sotto l’occhio delle telecamere del Grande Fratello Vip e racconta della storia d’amore con Flavio Briatore. Insieme ai suoi compagni, reclusa nella casa più spiata d’Italia, pare proprio che Elisabetta Gregoraci abbia trovato una nuova dimensione. La showgirl appare spensierata e felice, come lei stessa ha confessato in confessionale durante … L'articolo Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Ecco perché è finita con Briatore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020)si lascia andare sotto l’occhio delle telecamere del Grande Fratello Vip e racconta della storia d’amore con Flavio Briatore. Insieme ai suoi compagni, reclusa nella casa più spiata d’Italia, pare proprio cheabbia trovato una nuova dimensione. La showgirl appare spensierata e felice, come lei stessa ha confessato in confessionale durante … L'articolo Gf Vip,in: “Ecco perché ècon Briatore” proviene da www.meteoweek.com.

Le confessioni di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, su Flavio Briatore: "Mi trascurava molto". Il Video Mediaset ...

La Gregoraci su Schumacher: "Non parla, comunica con gli occhi"

TORINO - "Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono". Nel corso del Grande Fratello Vip 2020, Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, h ...

