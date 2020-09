Genoa, Preziosi: “Noi decimati dal Covid, la gara col Torino non si può giocare. Spero nel buon senso” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il caso Genoa allarma la Serie A.La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. Il giorno dopo la disfatta contro il Napoli, la società ligure ha comunicato un incremento del numero dei positivi al Coronavirus tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. Il Genoa ha sospeso gli allenamenti - come anche disposto dall'Asl - in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata odierna.Nel frattempo, il presidente Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', fa appello al buon senso affinché non si disputi Genoa-Torino: "Quattordici tesserati positivi, di cui dieci giocatori. Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il casoallarma la Serie A.La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. Il giorno dopo la disfatta contro il Napoli, la società ligure ha comunicato un incremento del numero dei positivi al Coronavirus tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. Ilha sospeso gli allenamenti - come anche disposto dall'Asl - in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata odierna.Nel frattempo, il presidente Enrico, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', fa appello alsenso affinché non si disputi: "Quattordici tesserati positivi, di cui dieci giocatori. Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la ...

