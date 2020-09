Con la nuova beta di WhatsApp per Android cambia l’interfaccia di una feature (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta dell'applicazione per dispositivi Android: parliamo della versione 2.20.201.9 L'articolo Con la nuova beta di WhatsApp per Android cambia l’interfaccia di una feature proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il team diha rilasciato unaversionedell'applicazione per dispositivi: parliamo della versione 2.20.201.9 L'articolo Con ladiperl’interfaccia di unaproviene da Tutto

romeoagresti : ?? Douglas Costa: il giocatore vorrebbe rimanere alla #Juve. No news; ?? Rugani: per il momento solo richieste con la… - JuventusFCYouth : Comincia con un successo la nuova stagione dell'#Under23 di Mister #Zauli???? Il racconto del match ???… - Guillaumemp : Secondo @lequipe, l’#OL ha fatto un offerta per Lucas Paquetà la settimana scorsa : prestito con diritto di riscatt… - pduepuntozero : Una nuova avventura inizia stasera sul nostro canale Youtube...sempre in collaborazione con il Prof. Daniele Ritell… - s4rc4sm_is_lif3 : RT @tarallaz: Buonanotte con questa nuova clip di Given che 'mocc e mamm vostr non ci date il link del film, sti sciem ??? -