Calciomercato Juve oggi 30 settembre: Kean resta pista calda (Di mercoledì 30 settembre 2020) Abbiamo parlato dell’ipotesi di Chiesa alla Juve, ma intanto c’è una trattativa che va avanti in maniera parallela, quella relativa a Moise Kean. Un po’ perché si tratterebbe di un uomo in più, non occupando posti nemmeno in lista Champions. Un po’ perché le condizioni economiche a cui sta lavorando la Juve con la sponda di Mino Raiola sono tali da renderla la più classica delle opportunità di mercato da cogliere al volo. Certo, l’Everton ha messo le cose in chiaro fin dalla prima ora: non si fanno regali, men che meno al club che ha incassato quasi 30 milioni appena una stagione fa. Ma per rientrare dell’investimento i Toffees sono disposti anche ad accettare un’operazione creativa, come un prestito seppur oneroso ma magari di lunga durata con ... Leggi su finoallajuve (Di mercoledì 30 settembre 2020) Abbiamo parlato dell’ipotesi di Chiesa alla, ma intanto c’è una trattativa che va avanti in maniera parallela, quella relativa a Moise. Un po’ perché si tratterebbe di un uomo in più, non occupando posti nemmeno in lista Champions. Un po’ perché le condizioni economiche a cui sta lavorando lacon la sponda di Mino Raiola sono tali da renderla la più classica delle opportunità di mercato da cogliere al volo. Certo, l’Everton ha messo le cose in chiaro fin dalla prima ora: non si fanno regali, men che meno al club che ha incassato quasi 30 milioni appena una stagione fa. Ma per rientrare dell’investimento i Toffees sono disposti anche ad accettare un’operazione creativa, come un prestito seppur oneroso ma magari di lunga durata con ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : JUVE-CHIESA: C'È L'ACCORDO Ma manca ancora un dettaglio? ? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juve, Douglas Costa verso il Bayern in prestito La sua cessione può avvicinare Chiesa ai biancone… - JosseM85 : Se lo avesse preso la Juve come riserva sarebbe scoppiato Twitter. Invece Choupo-Moting va al Bayern e allora 'gran… - ShootersykEku : Più assurdo è quando una donna vorrebbe sostituirsi al marito esperto e bandiera di una squadra... -