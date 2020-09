Auto travolge una bici | donna trascinata 20 metri sul parabrezza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Un'italiana di 63 anni è stata investita da una Peugeot 207, che l'haper una ventina disul, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, all'incrocio tra via ...

Un camionista di 79 anni residente a Mogliano è morto nel pomeriggio sulla corsia nord dell'autostrada A27, nelle vicinanze del casello di Treviso Nord, dopo essere stato travolto da un ...È stata trasportata in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria di Torino. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. La conducente dell'auto, anche lei di Venaria, è rimasta invece ...Il conducente di un camion ha perso il proprio carico. Ha accostato ed è sceso ma è stato travolto da un'auto. L'episodio è accaduto poco dopo le ore 17:30, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno.