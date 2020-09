Xbox Series X: Quick Resume potrebbe sospendere fino a 12 titoli retrocompatibili (Di martedì 29 settembre 2020) Manca poco più di un mese all'arrivo di Xbox Series X e in questi giorni moltissime sono le informazioni che stanno arrivando, grazie a diverse testate giornalistiche ed esperti del settore che hanno potuto testare con mano la console per un periodo. Per adesso tutti i riflettori sono puntati sulla funzionalità Quick Resume di cui ne parliamo ancora una volta.Quick Resume ci consente di entrare ed uscire da un gioco in modo rapido, permettendoci tra l'altro di mettere in stand-by diversi giochi contemporaneamente. Principalmente con Quick Resume siamo in grado di sospendere fino a sei giochi, ma a quanto pare a seconda delle circostanze si può andare ben oltre.In un report, il sito Ars Technica ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Manca poco più di un mese all'arrivo diX e in questi giorni moltissime sono le informazioni che stanno arrivando, grazie a diverse testate giornalistiche ed esperti del settore che hanno potuto testare con mano la console per un periodo. Per adesso tutti i riflettori sono puntati sulla funzionalitàdi cui ne parliamo ancora una volta.ci consente di entrare ed uscire da un gioco in modo rapido, permettendoci tra l'altro di mettere in stand-by diversi giochi contemporaneamente. Principalmente consiamo in grado dia sei giochi, ma a quanto pare a seconda delle circostanze si può andare ben oltre.In un report, il sito Ars Technica ...

