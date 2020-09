Scatta la fase 6 negli ospedali. Pronti 11mila post in terapia intensiva (Di martedì 29 settembre 2020) Riaprono reparti e Covid hospital. Secondo il ministero della Salute le terapie intensive arriveranno progressivamente ad una disponibilità di 11 mila posti letto, il 115% in più rispetto alla pre emergenza. Il 30% di quelli nuovi sono già in funzione dal 1° settembre. A scriverlo è il Corriere della Sera: ”È Scattata la «fase 6» negli ospedali, come la definisce in una circolare la Regione Lazio”.Attenzione alta in Lombardia, la più scottata. I numeri al momento vengono considerati gestibili: 31 i pazienti in rianimazione, la maggior parte dei quali con la polmonite, 306 in reparti a bassa e media intensità di cura. Ma i contagi sono in lenta risalita e ancora non si sa quale sarà l’impatto della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Riaprono reparti e Covid hospital. Secondo il ministero della Salute le terapie intensive arriveranno progressivamente ad una disponibilità di 11 milai letto, il 115% in più rispetto alla pre emergenza. Il 30% di quelli nuovi sono già in funzione dal 1° settembre. A scriverlo è il Corriere della Sera: ”Èta la «6», come la definisce in una circolare la Regione Lazio”.Attenzione alta in Lombardia, la più scottata. I numeri al momento vengono considerati gestibili: 31 i pazienti in rianimazione, la maggior parte dei quali con la polmonite, 306 in reparti a bassa e media intensità di cura. Ma i contagi sono in lenta risalita e ancora non si sa quale sarà l’impatto della ...

