Roma | nuova illuminazione a led per San Basilio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 settembre 2020) Ottantotto nuovi lampioni nei giardini di via Recanati, via Tranfo, via Mechelli e via Folchi; sei nuovi proiettori luminosi per la Fontana della Balena. Nuovo look per San, grazie al Comune die ad Acea. mac/abr/mrv/red su Il Corriere della Città.