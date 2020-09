Percepivano il reddito di cittadinanza ma erano in carcere per spaccio | usura ed estorsione

(Di martedì 29 settembre 2020) I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito di attività finalizzate al controllo della spesa pubblica nazionale, hanno scoperto 14 persone che hanno indebitamente percepito ildi, per complessivi 95.000 euro, omettendo di dichiarare situazioni costituenti cause di esclusione dall’accesso aldicome lo stato di detenzione carceraria. I finanzieri hanno avviato una serie di controlli della posizione di numerose persone ed è emerso che 14 persone hanno indebitamente percepito ildiin quanto hanno presentato direttamente la domanda per ottenere il beneficio mentrein stato di detenzione carceraria, ovvero non hanno comunicato l’intervenuta ...

«È stato un errore presentare la misura come strumento per dare un lavoro. Tanti falsi poveri? Difficile quantificarlo, perché il ministero non rende pubblici i dati» ...«Per il reddito oggi non servono enormi cambiamenti ma un atteggiamento ... Dall’episodio dei fratelli Bianchi in poi (i presunti killer del giovane Wil-ly, le cui famiglie percepivano il Rdc) non si ...