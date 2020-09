Mercato Juve, 7 giorni per accontentare Pirlo: i nomi caldi (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus entra in ottica countdown. Manca una settimana alla chiusura del Mercato, fissata per lunedì 5 ottobre alle 20, e la dirigenza bianconera sta lavorando attivamente sia in uscita che in entrata, per regalare almeno un altro paio di tasselli allo scacchiere di mister Pirlo. Federico Chiesa sembra essere la primissima scelta del club, rumor che ormai risuona da diversi giorni insistentemente. La Fiorentina sembra essere aperta alla cessione, vedremo cosa succede in questo rush finale. L’altra pista legata alle esigenze dell’allenatore bianconero sarebbe quella di un attaccante in grado di far rifiatare Alvaro Morata e Paulo Dybala all’occorrenza. L’idea, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe quella di riportare alla Continassa Moise Kean, che farebbe più che ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Lantus entra in ottica countdown. Manca una settimana alla chiusura del, fissata per lunedì 5 ottobre alle 20, e la dirigenza bianconera sta lavorando attivamente sia in uscita che in entrata, per regalare almeno un altro paio di tasselli allo scacchiere di mister. Federico Chiesa sembra essere la primissima scelta del club, rumor che ormai risuona da diversiinsistentemente. La Fiorentina sembra essere aperta alla cessione, vedremo cosa succede in questo rush finale. L’altra pista legata alle esigenze dell’allenatore bianconero sarebbe quella di un attaccante in grado di far rifiatare Alvaro Morata e Paulo Dybala all’occorrenza. L’idea, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe quella di riportare alla Continassa Moise Kean, che farebbe più che ...

