“Massimiliano è così anche a letto?”, Gregoraci “gela” Adua con una domanda indiscreta (VIDEO) (Di martedì 29 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti, chiarimenti e punti di vista, forse, poco richiesti. Questo è il caso di Elisabetta Gregoraci che, parlando con Adua Del Vesco, ha fatto uno scivolone niente male con tanto di domanda indiscreta. “Massimiliano è così anche a letto?”, la Gregoraci “gela” Adua con una domanda... L'articolo “Massimiliano è così anche a letto?”, Gregoraci “gela” Adua con una domanda indiscreta (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti, chiarimenti e punti di vista, forse, poco richiesti. Questo è il caso di Elisabettache, parlando conDel Vesco, ha fatto uno scivolone niente male con tanto di. “Massimiliano è cosìa letto?”, la“gela”con una... L'articolo “Massimiliano è cosìa letto?”,“gela”con una) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

_XheDirectioner : RT @RamaTrash8: LA GREGORACI, FINO AD ORA RIVALUTATA DA ME, MI SCENDE COSI IN BASSO CHIEDENDO AD ADUA SE MASSIMILIANO A LETTO FOSSE COME LO… - G_Onagap21 : RT @Alisia_be_loved: Elisabetta ad adua 'ma lui (massimiliano) era così anche a letto? Mi dispiace per te' Elí, dai su. Ci siamo capite. #g… - RebeccaCodecas2 : RT @confuangi: #gfvip Adua difende Massiliamo con Elisabetta dicendole che lui è così piu chiuso e che si apre poco alla volta Alchè Elis… - rammy933 : RT @Alisia_be_loved: Elisabetta ad adua 'ma lui (massimiliano) era così anche a letto? Mi dispiace per te' Elí, dai su. Ci siamo capite. #g… - MDL7oFficial : @Wolf___90 Si ma quel 'NO COMMENT' era rivolto a Massimiliano come una presa per il culo ,sembra che l'abbia detto… -

Ultime Notizie dalla rete : “Massimiliano così Smart working? «Non è una vacanza» La Legge per Tutti