Marcos Alonso non accetta la sostituzione e se ne torna sul bus Lampard è una furia

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 settembre 2020) Viene sostituito nell’intervallo, e in polemica con l’allenatore si cambia e se ne va direttamente sul bus della squadra. Solo che l’allenatore è Frankfa una brutta fine. Il tecnico del Chelsea ha letteralmente appeso al muro il laterale ex Fiorentina, dopo il pareggio per 3-3 in casa del West Brom. Lo riporta The Athletic. Durante l’intervallo, con la squadra sotto per 3-0,ha sostituito Alnso e Mateo Kovacic. “Ma mentre il centrocampista croato ha preso posto in tribuna con il resto del squadra del Chelsea per seguire come di consueto lo svolgimento del secondo tempo,se n’è andato dopo aver fatto la doccia, direttamente sull’autobus“. Gli addetti ai lavori hanno descritto ...