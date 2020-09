Maestra d’asilo avvelena 25 bambini con il nitrito di sodio “per vendetta” contro una collega: condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini. È accaduto in Cina, in un asilo della città di Jiaozuo. È qui che il 27 marzo 2019 la signora Wang Yun, secondo quanto ricostruito durante il processo che l’ha giudicata colpevole, ha aggiunto nitrito di sodio nel porridge mattutino della sua classe di bambini. Dopo la colazione tutti i bambini vennero portati d’urgenza in ospedale e uno di loro morì. La corte ha stabilito che l’avvelenamento dei bambini è avvenuto per vendetta. Wang Yun aveva infatti litigato con una sua collega, Maestra della classe delle vittime. Così si è vendicata dando ai bimbi un pasto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020)per averto 25. È accaduto in Cina, in un asilo della città di Jiaozuo. È qui che il 27 marzo 2019 la signora Wang Yun, secondo quanto ricostruito durante il processo che l’ha giudicata colpevole, ha aggiuntodinel porridge mattutino della sua classe di. Dopo la colazione tutti ivennero portati d’urgenza in ospedale e uno di loro morì. La corte ha stabilito che l’mento deiè avvenuto per vendetta. Wang Yun aveva infatti litigato con una suadella classe delle vittime. Così si è vendicata dando ai bimbi un pasto ...

