Maestra cinese avvelena 25 bambini uccidendone uno: condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – E’ stata condannata a morte la Maestra d’asilo cinese che aveva avvelenato una classe di 25 bambini per vendetta nei confronti di alcune colleghe. Un orrore senza fine, culminato con la morte di uno dei piccoli, venuto a mancare dopo un’agonia di dieci mesi in ospedale. La donna aveva versato del nitrato nei pasti della mensa scolastica destinati ai bimbi. La vicenda, che aveva fatto inorridire il mondo intero, risale allo scorso anno, ed aveva avuto luogo in Cina, in un asilo della città di Jiaozuo, nella provincia di Henanv. Oggi l’ultimo capitolo di questa tragica vicenda, con l’esecuzione della pena capitale nei confronti della colpevole. Wang Yun, questo il nome della Maestra, era stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – E’ statalad’asiloche avevato una classe di 25per vendetta nei confronti di alcune colleghe. Un orrore senza fine, culminato con ladi uno dei piccoli, venuto a mancare dopo un’agonia di dieci mesi in ospedale. La donna aveva versato del nitrato nei pasti della mensa scolastica destinati ai bimbi. La vicenda, che aveva fatto inorridire il mondo intero, risale allo scorso anno, ed aveva avuto luogo in Cina, in un asilo della città di Jiaozuo, nella provincia di Henanv. Oggi l’ultimo capitolo di questa tragica vicenda, con l’esecuzione della pena capitale nei confronti della colpevole. Wang Yun, questo il nome della, era stata ...

IlPrimatoN : La donna voleva vendicarsi delle colleghe in seguito ad una discussione - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno.… - fanpage : Una vicenda agghiacciante - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno.… - ultimenotizie : Una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso… -