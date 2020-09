Infinita nostalgia di Enzo Bearzot | il grande Vecio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Laè ritornata, forte e, leggendo il bellissimo libro di Francesco de Core, vicedirettore del “Corriere dello Sport - Stadio” e penna raffinata, sul Mundial di Spagna: “Mondiali 1982. La rivincita, Dalla polvere alla gloria: il trionfo dell’Italia” (Diarkos editore).De Core ricostruisce, passo dopo passo, il trionfo degli azzurri, dalle fatiche e gli sberleffi di Vigo agli abbaglianti trionfi di Barcellona contro Argentina e Brasile, fino al successo sulla Polonia in semifinale e al vincente, struggente ultimo attimo, a Madrid, contro la Germania Ovest, per l’allegria del presidente Sandro Pertini e di tutto un popolo.Ci sono, in questo imperdibile libro, le polemiche, il silenzio-stampa, i rancori e le vendette, i pochi giornalisti a favore e i tanti contro, il passaggio dal buio al miele, ...