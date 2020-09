Immobili | Osservatorio affitti | in 6 mesi crollo locazioni e record offerte 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) (Adnkronos) - La situazione è la medesima nelle altre grandi città, seppur con variazioni diverse. Anche qui l'offerta risulta in aumento (+14,2% in sei) e i prezzi sono praticamente fermi rispetto a marzo 2020. Nei grandi centri affittare un bilocale costa mediamente 839 euro al mese. Rispetto al caso isolato di Milano, però, nelle principali città italiane è più evidente la crisi della domanda, scesa in seidel 13,2%. Nelle città più piccole, invece, se domanda e offerta seguono gli stessi trend dei grandi centri, cambia la situazione dei prezzi. Sebbene una variazione semestrale del 4,8% in positivo non comporti un evidente rialzo dei canoni di locazione, già fermi a cifre ben distanti da quelle dei grandi centri (478 euro al mese per un bilocale), la ripresa partita poco prima ...