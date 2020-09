I Benetton tengono il punto. Disposti a cedere Autostrade, ma non come chiede Conte (Di martedì 29 settembre 2020) Giuseppe Conte era stato chiarissimo nel messaggio consegnato mercoledì scorso ai Benetton attraverso una lettera firmata dal segretario di palazzo Chigi e dai capi di gabinetto del Tesoro e del ministero dei Trasporti. Ma l’auspicio del premier di portare la partita Autostrade a risultato definitivo con la Cassa depositi e prestiti sugli scudi si è infranta alle sette e mezza di sera. È in quel momento che il consiglio di amministrazione di Atlantia - la società attraverso cui i Benetton controllano la società autostradale - ha fissato i Contenuti della lettera di risposta al Governo. Con una indicazione precisa: siamo Disposti a vendere Autostrade, ma seguendo uno schema di mercato. Quindi la Cassa è benvenuta, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Giuseppeera stato chiarissimo nel messaggio consegnato mercoledì scorso aiattraverso una lettera firmata dal segretario di palazzo Chigi e dai capi di gabinetto del Tesoro e del ministero dei Trasporti. Ma l’auspicio del premier di portare la partitaa risultato definitivo con la Cassa depositi e prestiti sugli scudi si è infranta alle sette e mezza di sera. È in quel momento che il consiglio di amministrazione di Atlantia - la società attraverso cui icontrollano la società autostradale - ha fissato inuti della lettera di risposta al Governo. Con una indicazione precisa: siamoa vendere, ma seguendo uno schema di mercato. Quindi la Cassa è benvenuta, ma ...

L’assise dei soci che esaminerà il progetto di scissione sarà convocata per il 30 ottobre 2020 Avviato il processo di spin off (separazione) di Aspi dalla holding controllata dalla famiglia Benetton.

