Gf vip | Adua Del Vesco criticata dal web per l’incontro con la fidanzata di Massimiliano Morra

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 settembre 2020)Delpotrebbero rivelarsi protagonisti di un “triangolo amoroso” infuocato e ad aggiungersi ai due attori nel triangolo in questione è ora ladi, Dalila Mucedero, che sembra essere a sorpresa molto sostenuta dai telespettatori come antagonista diin amore. Non tutti ritengono che la passione tra i due exe Delsia davvero finito e il popolo del web si è non a caso diviso in merito ad una stoccata che Dalila ha lanciato vis à vis ad, rimarcando che l’attrice abbia infangato il fidanzato vip con critiche e attacchi gratuiti senza mai sbilanciarsi sulle verità della lovestory ormai finita. Non tutti gli ...