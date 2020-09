Flavio Briatore attacca Elisabetta Gregoraci: parole molto forti (Di martedì 29 settembre 2020) Questo articolo . Flavio Briatore sembra esserci andato giù pesante contro Elisabetta Gregoraci. Ma che cosa ha detto l’imprenditore? parole forti le sue. Elisabetta Gregoraci è senza alcun dubbio la grande protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ o comunque quella più chiacchierata e su cui si concentra la maggior parte delle attenzioni. E mentre è sempre maggiore … Leggi su youmovies (Di martedì 29 settembre 2020) Questo articolo .sembra esserci andato giù pesante contro. Ma che cosa ha detto l’imprenditore?le sue.è senza alcun dubbio la grande protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ o comunque quella più chiacchierata e su cui si concentra la maggior parte delle attenzioni. E mentre è sempre maggiore …

stanzaselvaggia : 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere au… - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - fattoquotidiano : NON C'È PACE PER #BRIATORE Il Billionaire, il Coronavirus, la Sardegna, ora pure la ex moglie al #GfVip che dice “F… - orromsock : RT @stanzaselvaggia: 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere auton… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ecco com'è stata la sua vita accanto all'ex marito Flavio Briatore... #GFVIP -