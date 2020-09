Flash News del 29 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 settembre 2020) Svolta sul duplice omicidio di Lecce: arrestato il killer dei due fidanzati, è un giovane di 21 anni, ex coinquilino della coppia. Aveva pianificato nei dettagli il piano per uccidere Eleonora e Daniele. Era invidioso della loro felicità. Nella notte, la confessione “voleva torturarli, ha agito con efferata spietatezza“, ha detto il Procuratore;L’ombra del virus sul campionato, 14 positivi tra i tesserati del Genoa. Otto sono giocatori scesi in campo domenica contro il Napoli, che farà oggi i tamponi. A rischio, dunque, le prossime partite.Continua l’aumento dei contagi in Italia, ieri si sono registrati poco meno di 1500 di nuovi casi a fronte, tuttavia, di un numero più basso di tamponi. Intanto, si estende l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto;Oggi il via libera del comitato tecnico scientifico ai test rapidi ...