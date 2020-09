Favignana: rapina in abitazione fermato dai carabinieri un 52enne romeno (Di martedì 29 settembre 2020) Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Marcianise (CE) di concerto con i carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno arrestato BOBOC BOCEANU Ionel romeno classe 68 in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Trapani. Le attività di ricerca del soggetto, condotte dai militari del... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di martedì 29 settembre 2020) Nel fine settimana appena trascorso, idella Compagnia di Marcianise (CE) di concerto con idella Compagnia di Trapani, hanno arrestato BOBOC BOCEANU Ionelclasse 68 in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Trapani. Le attività di ricerca del soggetto, condotte dai militari del... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Favignana: rapina in abitazione fermato dai carabinieri un 52enne romeno - aldolicata : Favignana. Rapina in abitazione fermato dai Carabinieri nel casertano 52enne romeno - CampobelloNews : Favignana. Rapina in abitazione fermato dai Carabinieri nel casertano 52enne romeno - ManfrediGuttad2 : RT @ilSicilia: #Cronaca #Carabinieri Rapina una casa a Favignana: arrestato un rumeno - ilSicilia : #Cronaca #Carabinieri Rapina una casa a Favignana: arrestato un rumeno -